Kemal Anadol’un şiir tescili reddedildi
Eski CHP İzmir milletvekili ve yazar Kemal Anadol, şiirini tescil ettirmek için başvurduğu İzmir 6. Noter’de, siyasi nedenlerle reddedildiğini açıkladı.
Anadol, şiirinde geçen “Saraylar sizin, meydanlar bizim” mısrasından dolayı tescil işleminin yapılmadığını belirtti. Anadol, şiirin kendisine ait olduğunu tescillemek adına İzmir Bostanlı’daki 6. Noter’e başvurduğunu ifade etti.
Ancak, noter raporlu olduğu için işlemini yapan başkâtip, şiirindeki mısranın içeriği nedeniyle tescil işlemini yapmaktan kaçındı. İşlemlerinin tamamlanmak üzereyken imzalarının alındığını ama son anda kâğıdın imha edildiğini aktardı. İzmir Barosu’na kayıtlı bir avukat olan Anadol, noter yetkilisine kağıdın imha edildiğine ve işlemin yapılmadığına dair bir belgenin verilmesi gerektiğini söyledi. Ancak noter, işlem yapamayacağını belirtti. Anadol, “Vatandaş yasal hakkını kullanamıyor, noterler korkusundan işlem yapamıyor” dedi.
Bizimdir Şiiri sözleri;
Sofralar sizin
Açlık bizimdir
Para sermayenin
Emek bizimdir
Saraylar sizin
Meydan bizimdir
Ferman diktatörün
Sandık bizimdir
Karanlık sizin
Yarınlar bizimdir
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