Kemal Anadol’un şiir tescili reddedildi

Yayınlanma: 27.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 27.03.2025 - 04:00

Anadol, şiirinde geçen “Saraylar sizin, meydanlar bizim” mısrasından dolayı tescil işleminin yapılmadığını belirtti. Anadol, şiirin kendisine ait olduğunu tescillemek adına İzmir Bostanlı’daki 6. Noter’e başvurduğunu ifade etti.

Ancak, noter raporlu olduğu için işlemini yapan başkâtip, şiirindeki mısranın içeriği nedeniyle tescil işlemini yapmaktan kaçındı. İşlemlerinin tamamlanmak üzereyken imzalarının alındığını ama son anda kâğıdın imha edildiğini aktardı. İzmir Barosu’na kayıtlı bir avukat olan Anadol, noter yetkilisine kağıdın imha edildiğine ve işlemin yapılmadığına dair bir belgenin verilmesi gerektiğini söyledi. Ancak noter, işlem yapamayacağını belirtti. Anadol, “Vatandaş yasal hakkını kullanamıyor, noterler korkusundan işlem yapamıyor” dedi.

Bizimdir Şiiri sözleri;

Sofralar sizin

Açlık bizimdir

Para sermayenin

Emek bizimdir

Saraylar sizin

Meydan bizimdir

Ferman diktatörün

Sandık bizimdir

Karanlık sizin

Yarınlar bizimdir