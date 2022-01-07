Kemal Kılıçdaroğlu: 13'üncü cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacak

07 Ocak 2022 Cuma, 22:49

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Göreceksiniz 13’üncü cumhurbaşkanı aramızdan çıkacak, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı olacak. Millet İttifakı ile birlikte Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. Bu bizim temel hedefimizdir. Bu hedefi gerçekleştirdiğimizde Mustafa Kemal ve arkadaşlarına verdiğimiz sözü bir nebze yerine getirmiş olacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Kongre Merkezi’nde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen “Vefa Ödülleri” törenine katıldı.

Kılıçdaroğlu, eski Başbakan Yardımcısı ve eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın’a ödülünü verdi.

Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Geçmişimizi andık, gelecekle ilgili düşlerimizi kısmen de olsa ifade ettik. Ailemiz güzel bir aile, CHP güzel bir aileden oluşuyor. Ailemizin bir özelliği var, çağdaş uygarlığı özlüyor. Bütün hedef çağdaş uygarlığı geliştirmek, yakalamak ve onu aşmak. Kadın erkek eşitliğini yakalamak, İstanbul Sözleşmesi’ni hayata geçirmek. Üniversiteleri özgür kılmak. Buna benzer binlerce özelliği var. Ailemizin kurucusu ve Gazi Mustafa Kemal ve onun gösterdiği bir hedef var. Çağdaş uygarlık. Onu yakalamak ve aşmak isteriz.

Samandağ’dan başlayarak, Mersin’e kadar geliştireceğimiz proje var. Proje üzerinde çalışıyoruz. Çok güzel bir proje. Proje beş yıl içinde İstanbul’un nüfusunu 2,5 milyon kişi azaltacak. Bu bölge Doğu Akdeniz’in en güçlü merkezi olacak. Doğu Akdeniz’de çıkan petrol yatakları Mersin üzerinden Avrupa’ya taşınacak. Orada maden rafinerisi kuracağız. Samsun’la Trabzon’u İskenderun ve Mersin’e demiryolları ile bağlayacağız. Buna benzer çok güzel çalışmalarımız var. Bu çalışmaları İstanbul Planlama Ajansı’na da gönderdik. Onlar da inceleyecekler. Bu projenin uluslararası finans kuruluşları tarafından uygulanabilirliği raporunu da alacağız. Böylece bizim projemizin hayali bir proje olmadığı, gerçek bir proje olduğunu sadece Türkiye değil bütün dünyaya göstereceğiz. Bu proje hayata geçtiği zaman Türkiye Doğu Akdeniz’in en ciddi ve güçlü ülkelerinden biri olacaktır.

“ACI BEDELLER ÖDEDİK”

Başka hayallerimiz de var. En büyük hayalimiz de bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmektir. 100 yıldır uğraşıyoruz. 100 yıldır, acı bedeller ödedik. Başbakanlar asıldı, gencecik fidan gibi gençlerimiz ‘bağımsız Türkiye’ dedikleri için asıldı. Biz şimdi geçen 100 yılın dersini çıkarıp, gelecek 100 yıla hazırlanmak zorundayız. Bu nedenle son kurultayımızda İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi, bizim İlk Hedefler Beyannamesi kadar değerli ve önemli. Artık bir yüzyılın planını ve hedefini belirliyoruz. O yüzyılda da Türkiye’nin kendi bölgesi ve dünyada güçlü bir ülke olmasını diliyoruz, bunu da mutlaka yapacağız.

"BU MİRASI BIRAKTIĞIMIZ ZAMAN GÖREVİMİZİ YAPMIŞ OLACAĞIZ"