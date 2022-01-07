Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu açıklaması

07 Ocak 2022 Cuma, 11:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Beylikdüzü Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bunların görevi engel koymak bizim görevimiz engeli aşmak. Hangi engeli çıkarırlarsa çıkarsınlar haklı olduğumuz sürece bütün engelleri aşacağız ve hizmeti götüreceğiz.

Hiçbir ayrım yapmadan, kişilerin inançları, kimlikleri, yaşam tarzları ayrımı yapmadan bütün İstanbul'u kucaklamak bizim görevimizdir. Ülkeyi nasıl daha sağlıklı, tutarlı, kararlı, itibarlı bir yönetime kavuşturacağımızı artık Mısır'daki Sağır Sultanın da duymasını istiyoruz ve duyuracağız.

Buradan kısaca bir çağrı yapmak isterim. Engel çıkarmasınlar, engelleri aşarız. Gölge etmesinler, güneşi mutlaka doğururuz. Bizim belediye başkanlarımıza engel çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli, karanlığın zifiriğindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız. Engel çıkaranlar bunun hesabını mutlaka yeri ve zamanı gelince vereceklerdir.

İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bunların tamamının haksız olduğunu biliyor ama unuttukları bir şey var. Bu ülkenin insanının ferasetine, vicdanına güveniyorum. İstanbul Büyükşehir'i aldığımız zaman 13 bin oy farklı ile alınmıştı. 'Nasıl İstanbul'u geri alabiliriz' diye özel çabalar harcandı. Ben Parti Meclisi'nde 'Milletimizin ferasetine güveniyorum' dedim. İkinci kez seçim oldu 13 binlik fark 800 bine çıktı. Demek ki doğruyu yaptığımız zaman bütün engelleri aşabiliriz.

Rahmetli babamın güzel bir vasiyeti vardı. 'Oğlum sen doğru dur eğri belasını bulur' diye. Biz doğru durmaya devam edeceğiz."