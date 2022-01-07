Kılıçdaroğlu: 'Bir kabustan uyanacak Türkiye'

07 Ocak 2022 Cuma, 15:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Kreşin Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu'ndan önce belediyeye ait hiçbir kreşinin olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir tek kreşi bile yokmuş. 16 milyonluk bir kenti yönetiyorsunuz. Bir kreşiniz bile yok. Hedef koydu sayın Başkanımız, kreş sayısını 150’ye çıkaracağız. Bugün 30’unun temelini atıyoruz" dedi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

BİR TOPLUMU YÜCELTEN TEMEL FAKTÖR EĞİTİM

Sayın Genel Başkanım bir anne olarak, çocuğun eğitimini ve kreşin önemini, çok güzel anlattınız. Benim yapacağım katkı şu. Bir toplumu, bir aileyi, bir kitleyi, bir grubu yücelten temel faktör eğitim. Bir toplum, eğitimli olduğu süre içinde başarılı olur, büyük başarılara imza atar. Sadece okuma, yazma açısından değil. Kültürel hayattan tutun sosyolojik hayatın bütün aşamalarında başarılı olur.

EĞİTİM, HAYATIMIZIN OLMAZSA OLMAZIDIR

Eğitimin başarısının öznesi, öğretmen. O nedenle öğretmen ile öğrenciyi buluşturmak, aslında bir anlamda Ferhat ile Şirin’i buluşturmaya benzer. Çocuklar kreşe başlayacaklar. Burada okumayı, yazmayı olmasa bile, harfleri öğrenecekler. Burada, beraber şarkı söylemeyi, masal anlatmayı, beraber uyumayı, beraber yaramazlık yapmayı öğrenecekler. Parkta oturacaklar, konuşacaklar, şakalaşacaklar. Burada şiirler, şarkılar öğrenecekler. Çocuk akşam eve gittiği zaman annesi ve babasına o şiiri, şarkıyı söyleyecek. Hatta komşuları geldiği zaman annesi çocuğuna, ‘oğlum, kızım kalk şu şiiri oku’ diyecektir. Dolasıyla eğitim, hayatımızın olmazsa olmaz bir parçasıdır.

BEŞ MİLLETVEKİLİ KANUN TEKLİFİ VERİYOR, HİÇBİRİSİ EĞİTİMCİ DEĞİL

Eğitim konusunda iktidar iyi bir sınav verdi mi? Hayır. 4 artı 4 artı 4 sistemi geldi sayın Genel Başkanım. Kalkınma planlarında yok. Milli Eğitim Şura’larında görüşülmemiş. Bakanlar Kurulu’nda görüşülmemiş. Milli Eğitim Bakanı'nın haberi yok. Beş milletvekili kanun teklifi veriyor, hiçbirisi eğitimci değil. Biz, milyonlarca çocuğumuzu denek olarak kullandık. Sonra hatalı olduğunu fark ettik. Onu dönüştürmeye, eksikliklerini gidermeye çalıştık ama bir kuşağı yok ettik.

NEDEN EVLATLARIMIZ ÖZGÜRLÜK İÇİNDE TÜRKİYE’DE YAŞAMIYORLAR?

Başka temel bir sorunumuz daha var. Bizim evlatlarımız, bu ülkenin evlatları, gencecik pırıl pırıl evlatlarımız; ‘acaba yurt dışına gidersem daha iyi yaşar mıyım’ diye bir arayış içinde. İktidar sahiplerinin bunu düşünmesi lazım. Neden bu evlatlarımız, kendi ülkelerinde çalışıp, alın teri döküp kazanarak, istedikleri gibi tweet atarak, özgürlük içinde Türkiye’de yaşamıyorlar da veya yaşatamıyoruz da neden yurt dışına gitmeyi istiyorlar. Bunun üzerinde de iktidar sahiplerinin durduğunu düşünmüyorum.

EVET, BİR KABUSTAN UYANACAK TÜRKİYE

Ama şundan eminim, 13’üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı seçtikten ve o koltuğa oturduktan sonra 6 ay içinde Türkiye’nin bütün çarkları dönecek. 6 ay içinde bu ülkeye özgürlük, 6 ay içinde bu ülkeye huzur gelecek. 6 ay bu ülkede hep beraber şöyle düşüneceğiz, ‘ya bir kabustan mı uyandık?’ Evet, bir kabustan uyanacak Türkiye. Birbirimize farklı gözlerle bakmayacağız. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamayacağız. Bakacağız, onun çocuğu kreşe gidiyor mu, gitmiyor mu, böyle bir imkânı var mı, yok mu. Yoksa onu yapacağız.

TUĞLAYI TUĞLA ÜZERİNE KOYMAYA BENZER

Büyükşehir Belediye Başkanımız, hatırlattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir tek kreşi bile yokmuş. Bir tek kreşi bile… 16 milyonluk bir kenti yönetiyorsunuz. Bir kreşiniz bile yok. Ama hedef koydu sayın Başkanımız, kreş sayısını 150’ye çıkaracağız. Bugün 30’unun temelini atıyoruz. Katkıda bulunan çok sayıda iş dünyasının saygıdeğer insanları, onlara da buradan gerçekten yürekten teşekkür ediyorum. Bu bir duvarı yapmak için tuğlayı tuğla üzerine koymaya benzer. Dolasıyla ne kadar çok kreşimiz olursa, fırsat eşitliğini o kadar iyi yakalayabiliriz, anne huzur içinde çocuğunu kreşe teslim edecektir. Beslenmesi olacaktır, öğretmeni, şarkısı, türküsü olacaktır. Anne huzur içinde sokağa çıkabilecek, taziyeye, düğüne, komşuya gidecektir. Şunu asla düşünmeyecektir, ‘acaba çocuğum rahat mı’ diye. O da bilecek ki ‘çocuğumu kreşe bıraktığım andan itibaren ben çok rahatım, çocuğumun karnı doyuyor, öğretmenler öğle saatlerin uyutuyor’ diye. Böyle bir avantajı sağlayacaksınız.

Pozitif ayrımcılığa, düşük gelirli olan bölgelerden başlayacaksınız diye. Bu törenin, bu temel atma töreninin, Bağcılar’da olması son derece değerlidir. Burada kişi başına gelirin düşük olduğunu biliyoruz. Yeşil alanın çok az olduğunu biliyoruz. Burada kreş açmak çok ama çok değerli. Yürekten kutluyorum.”