Kemal Kılıçdaroğlu: 15-20 milyon kişiyi karanlığa gömmek kimsenin hakkı değildir

22 Nisan 2022 Cuma, 21:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Ankara’nın Pursaklar ilçesinde iftarda yurttaşlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu iftar yemeğinden sonra yurttaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede hiç kimse kendisini kimsesiz hissetmesin, eğer birisi kimsesiz hissediyorsa şunu aklının, hafızasının bir köşesinde tutsun; ‘evet benim bir yoldaşım olacak, arkadaşım olacak, kardeşim olacak, dayım olacak, amcam olacak bunun adı da Kemal Kılıçdaroğlu’dur’ diyecek” dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“SİZDEN BİRAZ SABIR İSTİYORUM”

Adaleti sağlayacak insanlar kul hakkına saygı gösteren insanlardır. Büyük dertlerimiz var, büyük sıkıntılarımız var ama büyük dertleri ve büyük sıkıntıları hep beraber inşallah gidereceğiz. Sizden sadece biraz sabır istiyorum, sandığa giderken oylarınızı kullanırken elinizi vicdanınıza koyup öyle oy kullanın. Bu ülkede, bu güzel memlekette, bu cennet memlekette hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemem, hiçbir çocuğun evinde karanlıkta oturmasını istemem. Her evde huzurun, bereketin olmasını isterim.





Pursaklar’ı biliyorum ama Pursaklılarla aramızda hep belirli bir mesafe vardı şimdi bu mesafeyi kapatıyoruz. Eğer bu mesafede, kusur kimdedir diye sorarsanız, rahatlıkla söyleyebilirim, kusur bizdedir, kabahat bizdedir. Gelmedik, oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik, derdinizi dinlemedik Ankara’da konuştuk sizden oy istedik. Şimdi geliyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz, dertleriniz dinliyoruz; Allah’ın izniyle bütün dertlere çözüm üreteceğiz, bundan emin olmanızı istiyorum.

“15-20 MİLYON KİŞİYİ KARANLIĞA GÖMMEK KİMSENİN HAKKI DEĞİLDİR”