Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan elektriği kesilen aileye ziyaret

22 Nisan 2022 Cuma, 16:08

Yılbaşında elektriğe yapılan fahiş zamma tepki gösteren ve 'Erdoğan düzenlemeyi geri çekene kadar hiçbir elektrik faturasını ödemeyeceğini' açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesilmişti.

Kılıçdaroğlu, Ankara Mamak'ta elektriği kesilen bir aileyi ziyaret etti. Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada neoliberal politikaları eleştirerek, "İstedikleri politikaların sonucunda ortaya çıkan gerçek şu oldu; bir avuç kişi zenginleşti milyonlarca insan fakirleşti. Geldiğimiz tablo budur. Artık bu tablo, bu çağın öfkesini dile getirdiği bir tablo olmaya başladı. Bunun değişmesi lazım. O nedenle sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki demokratlara da seslendim. Artık dünya yeni bir çağı başlatmak zorundadır. Demokrasi ve insan hakları ekseninde. İnsanların temel haklarının teslim edilmesi konusunda çaba harcaması gerekmektedir. En büyük arzumuz da hedefimiz de budur. Türkiye düzelebilir, zengin bir ülkedir. Türkiye’deki pek çok insan şu anda elektriksiz, gece karanlığına mahkum edilmiş vaziyettedir ama bunların tamamını çözmek mümkündür" dedi.

"ÜZELEREK İFADE EDEYİM"

Enerji Bakanlığı'nın açıklaması sorulan Kılıçdaroğlu, "Geçen yılın aynı rakamlarına göre, 40 bin daha fazla. Demek ki 2022'de ortaya çıkacak rakamlar çok daha yüksek olacak. Üzelerek ifade edeyim. Bakana da verdiği bilgiler için teşekkür ederim" yanıtını verdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektriği kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanede faturaların ödenememesi nedeniyle elektriklerin kesik olduğunu söylemesiyle ilgili açıklama yapmıştı. Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun manipülasyon yaptığını iddia ederek, "Bugün itibariyle tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir. Bu da toplam abone içinde yüzde 0.6'dır'' demişti.

ELEKTRİĞİ KESİLEN AİLELERİ ZİYARET EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, kesintinin ardından karanlıkta basın toplantısı düzenlemiş, ardından bahçede yaptığı basın açıklamasında, "Elektriği kesilen aileleri ziyaret de edeceğim. Ben elektrik faturamı ödeyebilirim. Sorun düşük gelirli ailelerin yaşadığı dram" ifadelerini kullanmıştı.