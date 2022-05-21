Kemal Kılıçdaroğlu Çerkes Anıtı'na çelenk bıraktı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çerkes sürgününün 158’inci yıl dönümünde İstanbul’da, Çerkes Anıtı’na çelenk bıraktı, sürgünde hayatını kaybeden Çerkesler için saygı duruşunda bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çerkes sürgününün 158’inci yıl dönümünde İstanbul’da, Çerkes Anıtı’na çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu, sürgünde yaşamını yitiren Çerkesler için saygı duruşunda bulundu, anıta karanfiller bıraktı.
Kılıçdaroğlu'na; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.
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