Kemal Kılıçdaroğlu: CHP geliyor sevgili gençler
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gençlere seslenerek, "Sizden hayat enerjinizi çalanların inadına, benim önceliğim hayat enerjinizi geri vermek olacak" ifadelerine yer verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaşımda bulunarak gençlere seslendi.
"'CHP gelirse ne olacak' değil", diyen Kılıçdaroğlu devamında, "CHP geliyor sevgili gençler. Sizden hayat enerjinizi çalanların inadına, benim önceliğim hayat enerjinizi geri vermek olacak. Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem sizi bekliyor!" ifadelerine yer verdi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:
"CHP gelirse ne olacak" değil, CHP geliyor sevgili gençler. Sizden hayat enerjinizi çalanların inadına, benim önceliğim hayat enerjinizi geri vermek olacak. Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem sizi bekliyor! #GeliyorGelmekteOlan"
#CHPGelirseNeOlacak değil, CHP geliyor sevgili gençler. Sizden hayat enerjinizi çalanların inadına, benim önceliğim hayat enerjinizi geri vermek olacak. Çok parlak, çok yaratıcı, çok eğlenceli, çok zengin ve çok özgür bir dönem sizi bekliyor! #GeliyorGelmekteOlan— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 21, 2021
AKP KULİSLERİNDE DE "YA GELİRSE" KRİZİ
Öte yandan Gelecek Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, “Ya AKP giderse” polemiğinin iktidara yakın muhafazakar camiada da dile getirilmeye başlandığını ifade etmişti. Taşgetiren, "Evdeki bulgur" başlıklı yazısında, AKP kulislerinde dolaşan “Ya AKP giderse” tartışmasının muhafazakar camianın önde gelen isimleri tarafından WhatsApp gruplarında konuşulduğunu belirtmişti.
Taşgetiren, "Daha önce de yazdım, bu bir 'Ya giderse' ve hemen peşinden gelen 'Ya gelirse”' kaygısıdır. 'Ya giderse”den kasıt Ak Parti iktidarının gitmesi, 'Ya gelirse'den kasıt ise CHP’li bir ittifakın gelmesidir" ifadelerini kullanmıştı.
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