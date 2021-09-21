Kılıçdaroğlu "HDP ile çözebiliriz" demişti: İYİ Parti'den ilk açıklama

21 Eylül 2021 Salı, 10:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci ve belgesel yapımcısı Günel Cantak’ın “Bay Kemal ve İttifakları” adlı belgeselinin ilk bölümünde, “Devlet dediğiniz kurum gayrı meşru bir organla muhatap olmaz. Erdoğan, bunu yaptı. Devleti İmralı (Öcalan) ile muhatap kıldı mesela. İmralı meşru bir organ değil. Meşru organ kimdir? HDP’yi meşru organ olarak görebiliriz. Eğer bu sorun çözülecekse meşru bir organla çözebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile ilgili sözleri dikkat çekerken, CHP ile birlikte Millet İttifakı'nda yer alan İYİ Parti'den dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

"ANLAMLI" BULDU

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bugünkü köşe yazısında, İYİ Parti Grup Başkanvekili Musavat Dervişoğlu’nun konuyla ilgili açıklamalarına yer verdi.

Dervişoğlu'nun “HDP’li TBMM Başkanvekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşru mu, gayrı-meşru mu tartışmasına en iyi cevaptır. HDP ile AK Parti arasına sıkışan seçmen çıkış yolunu, üçüncü alternatifi arıyor. Hiç kimse Kürt seçmen kitlesini HDP’nin sadık bendesi olarak görmesin. Siyasetin görevi onlara gidecek yeri göstermektir” dediği aktarıldı. Ayrıca Dervişoğlu, Kılıçdaroğlu’nun "İmralı’yı gayrı-meşru olarak görmesini anlamlı bulduğunu ve desteklediğini" belirtti.