CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Hedefimiz derhal seçim' dedi

21 Eylül 2021 Salı, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında, üniversite öğrencilerinin “yetersiz yurtlar” ve “fahiş kiralar” nedeniyle yaşadığı barınma sorununa ilişkin, “İktidar çürümüş vaziyette. Hiçbir konuya çözüm getiremiyorlar, yönetemiyorlar. Öğrenciler büyük bir sıkıntı yaşıyor. O yüzden bizim hedefimiz derhal seçimdir” dedi.

Edinilen bilgiye göre, dün yapılan CHP MYK toplantısında, Türk Tabipleri Birliği Okul Çalışma Grubu, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına, yüz yüze eğitimle ilgili yaşanan sıkıntıları, alınması gereken önlemleri içeren bir sunum yaptı. Hekimlerin sunumunu dinleyen Kılıçdaroğlu, “Yüz yüze eğitimin başlatılması gecikti. Mutlaka devam ettirilmesi gerekiyor ama öğrencilerin korunması için tüm önlemler alınmalı” dedi. Kılıçdaroğlu, CHP örgütünün “her an seçim olacakmış gibi hazır durumda bulunması gerektiğini” belirterek genel başkan yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Onursal Adıgüzel’i sandık güvenliği çalışmalarını denetlemek üzere görevlendirdiği öğrenildi.