Kemal Kılıçdaroğlu, Özlem Çerçioğlu'nun adaylığını açıkladı

Yayınlanma: 31.08.2023 - 09:47

Güncelleme: 31.08.2023 - 10:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Söke’de Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin toplu temel atma törenine katıldı. Törene Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, partililer ve yurttaşlar katıldı.

Temel atma töreni öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu; Çerçioğlu'nun kürsüye davet ederek, “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız, sadece Aydın için değil Türkiye için de örnek belediye başkanlarımızdan biridir. Örneğin birinci yönü kadın bir belediye başkanı, ikinci bir yönü ise yaptığı harcamalar, hizmetler… Aydın’a yaptığı hizmetleri sanmayın ki sadece Aydınlılar biliyor. Bütün Türkiye biliyor. Bütün belediye başkanlarımız da Özlem Başkanımızı örnek alıyor. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de Allah nasip ederse Özlem Başkanımız Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevine devam edecek. Onu size, sizi de Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.