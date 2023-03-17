Kemal Kılıçdaroğlu ve beş lider İzmir’de halkla buluşacak

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 10:15

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:12

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmir İktisat Kongresi’nin 100. yılı kapsamında “Vicdana Davet” sloganıyla düzenlenen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi kapsamında Millet İttifakı’nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve genel başkanları İzmir’e gelecek.

BULUŞMA 16.00’DA

CHP İzmir İl Yönetim Kurulu haftalık toplantısı sonrasında il başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ahmet Yıldız, “Kurul gündemimizin ana maddesi de 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve ittifakın diğer saygıdeğer liderlerinin İzmir ziyaretlerinin planlanmasıydı. 18 Mart Pazar günü, saat 16.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek iktisat kongresinin beşinci gün programı öncesinde tüm liderleri İzmir halkıyla buluşturacağız. Başta 13.Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm liderler İzmirlilerle bir araya gelecekler. Tarihi İzmir İktisat Kongresi’nde, tarihe not düşülecek bir buluşmaya tanıklık etmek isteyen tüm hemşehrilerimizi Pazar günü saat 16.00’da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi önüne davet ediyoruz” diye konuştu.

ASLANOĞLU 200 İLÇE BAŞKANIYLA BİR ARAYA GELİYOR

CHP İzmir İl Yönetim Kurulu toplantısının bir diğer gündem maddesinin 14 Mayıs Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik çalışmalar olduğunu dile getiren Yıldız, “Tarihi önem taşıyan 14 Mayıs 2023 seçimlerine stratejik yaklaşarak, 1 milyon 400 bin seçmene ulaşılan mahalle odaklı spesifik çalışmalar yürütüyoruz. Böylelikle genel başkanımızın da ifade ettiği gibi, çalınmadık kapı bırakmayacağız. Bu çalışmaları örgütümüzün tüm kadrolarını dahil ederek sürdürüyoruz. İl başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun tüm örgütün topyekün çalışmasını sağlamak için başlattığı buluşmalardan geçmiş dönem il başkanlarımız ve il yönetim kurulu üyelerimizle yapılan toplantıların bir diğeri de geçmiş dönem ilçe başkanlarımızla yapacağız. Yaklaşık 200 ilçe başkanımızla il yönetim kurulu olarak yarın sabah (17 Mart Cuma) bir araya geleceğiz” ifadelerini kullandı.