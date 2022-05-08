Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş projeyi birlikte inceledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tarımı canlandırmak için başlatılan Başkent Ankara Kalkınma Projesini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte inceledi.

ANKA
08 Mayıs 2022 Pazar, 16:05
Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş projeyi birlikte inceledi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tarımı canlandırmak için başlatılan Başkent Ankara Kalkınma Projesini birlikte inceledi.

Yavaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında,“Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da tarıma hayat vermek için başlattığımız Başkent Ankara Kalkınma Projemizi (BAKAP) yerinde inceledik. Kalkınmanın ilk adımı yerli üreticilerimize destek olmak. Ankara'da hiçbir üreticimizi yalnız bırakmıyoruz, bırakmayacağız” dedi.

İnceleme gezisine Selvi Kılıçdaroğlu ile Nursen Yavaş da katıldı.


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