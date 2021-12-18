Kemal Kılıçdaroğlu'na otel girişinde sürpriz kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Kayseri'de partililer tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Kendisine hazırlanan pastanın mumlarını üfleyen Kılıçdaroğlu, 73 yaşına girdi.

(DHA)
18 Aralık 2021 Cumartesi, 07:17
Kemal Kılıçdaroğlu'na otel girişinde sürpriz kutlama
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi ve pazar günü yapılacak olan Belediye Başkanları Çalıştayı için akşam saatlerinde Kayseri'ye geldi.

Konaklayacağı otele giriş yapan Kılıçdaroğlu'na partililer tarafından doğum günü sürprizi hazırlandı.

73 yaşına giren Kılıçdaroğlu, kendisi için hazırlanan yaş pastanın mumlarını üfledi.

Kılıçdaroğlu, kendisine sürpriz yapan partililere teşekkür etti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler