Kemal Kılıçdaroğlu’ndan AHBAP çıkışı: Aklınıza bile getirmeyin!

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 14:31

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 15:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler için organize bir şekilde çalışan ve bağış toplayan Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP’ı hedef alanlara tepki gösterdi.

"HAYASIZLIĞA SON VERİN"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "AHBAP'a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın. Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın!" dedi.