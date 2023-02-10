Kemal Kılıçdaroğlu’ndan AHBAP çıkışı: Aklınıza bile getirmeyin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hedef gösterilen AHBAP Derneği'ne destek olarak bir mesaj paylaştı. Kılıçdaroğlu, "AHBAP'a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 14:31
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan AHBAP çıkışı: Aklınıza bile getirmeyin!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremler için organize bir şekilde çalışan ve bağış toplayan Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP’ı hedef alanlara tepki gösterdi.

"HAYASIZLIĞA SON VERİN"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "AHBAP'a iftira atacağınıza yardım dağıtım koordinasyonunu sağlayın. Başlattığınız karalama kampanyası en çok depremzedelere zarar veriyor. Bu hayasızlığa son verin. Halkın kendi inşa ettiği kurumlara çökmeyi aklınıza bile getirmeyin. Millete koşana çelme takmayın!" dedi.


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