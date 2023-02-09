MHP'li Birol Gür, AHBAP ve Babala TV'yi hedef aldı!

MHP'li Birol Gür, 10 kentte büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden beri depremzedeler için seferber olan AHBAP ve Babala TV'yi hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 21:54
MHP'li Birol Gür, AHBAP ve Babala TV'yi hedef aldı!
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MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden geçen yıl aralık ayında istifa eden Birol Gür, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, ilk günden itibaren deprem felaketi mağdurlarına yönelik yardım faaliyetlerini sürdüren Haluk Levent’in kurucusu olduğu AHBAP Derneği ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur’u hedef aldı.  

Gür'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Lütfen yardımlarınızı AFAD üzerinden yapınız. AHBAP çavuş ilişkileriyle UĞUR’suz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor endişelerimiz var.”


MHP Birol Gür AHBAP Ahbap Derneği Babala TV

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