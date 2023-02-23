Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Beşar Esad’a taziye mektubu: Kaderimiz ortak
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a yönelik bir taziye mektubu kaleme alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kaderimiz ortak" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a taziye mektubu gönderdi.
"YAŞADIĞIMIZ ACININ BİR KEZ DAHA GÖSTERDİĞİ GİBİ..."
CHP lideri Kılıçdaroğlu, mektupta şu ifadeleri kullandı:
“6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye’yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur. Yaklaşık on beş gündür bölgeyi ziyaret ederek halkıma derman olmaya gayret ediyorum. Ülkemizin ve komşu Suriye halkının kayıplarını yüreğimizde hissettiğimizi bilmenizi isterim. Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi, kederlerimizde de ortak ve komşuyuz, halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum.”
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