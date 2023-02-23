Kemal Kılıçdaroğlu: İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük'ten hemen çek!

Yayınlanma: 23 Şubat 2023 - 01:08

Güncelleme: 23 Şubat 2023 - 01:11

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük sitesine erişim engeli getirilmesine tepki gösterdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezi depremin ardından Twitter'a erişimin kısıtlandığını da hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de @sozluk’ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!”