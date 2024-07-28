Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 'Milletin boğazından elini çek'

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Milletin boğazından elini çek, 5'li çetelerden 418 Milyar doları geri al..! Baronlardan sildiğin vergileri tahsil et..!" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.07.2024 - 19:01
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: 'Milletin boğazından elini çek'
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyeleri hedef alan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu paylaşımından şunları yazdı: 

“Milletin boğazından elini çek,

5'li çetelerden 418 Milyar doları geri al..!

Baronlardan sildiğin vergileri tahsil et..!

Belediyeler kâr amacı gütmeyen, millete hizmet etmek ve fakir-fukaraya sosyal hayatı kolaylaştırmak için var olan kurumlardır.

Sen, pandemi döneminde vatandaşa bir maske bulup veremezken, bizim belediyelerimiz korudu kolladı bu milleti.

Emeklinin, öğrencinin, yoksulun biraz nefes alabildiği CHP Belediyelerini, şahsi siyasi planların için zor duruma düşürmek ve bu uğurda yaptığın Siyaset Cambazlığı milletimize ihanettir…

Bizler senin gibi oğluna paraları sıfırlatan,

saraylarda yaşayan insanlar değiliz.

Halkız biz halk...

Alın terini bu topraklara akıtan namuslu, elleri nasırlı, emekli ve emekçi yurtsever halkız…”


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