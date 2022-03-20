Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hakimlere 'Gezi davası' çağrısı
Pazartesi günü görülecek olan Gezi davası hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakimler hiçbir siyasi baskıya boyun eğmemeli, yargının yüzüne kara çalmamalıdır" dedi.
Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam ettiği Gezi davasında pazartesi günü karar duruşması gerçekleştirilecek.
Gezi eylemlerinin yargılandığı davada kamuoyunda Kavala'nın serbest bırakılması talep edilirken, iktidarın yargıya müdahale ettiği iddiaları hala tartışılıyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Gezi’de doğayı, yaşamı, bu güzel ülkeyi savundu gençlerimiz. Şimdi onlara karşı açılan davanın karar aşamasına gelindi. Hakimler hiçbir siyasi baskıya boyun eğmemeli, yargının yüzüne kara çalmamalıdır. Talimatla değil, özgür iradenizle karar verin!" ifadelerini kullandı.
Gezi’de doğayı, yaşamı, bu güzel ülkeyi savundu gençlerimiz. Şimdi onlara karşı açılan davanın karar aşamasına gelindi. Hakimler hiçbir siyasi baskıya boyun eğmemeli, yargının yüzüne kara çalmamalıdır. Talimatla değil, özgür iradenizle karar verin!— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 20, 2022
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