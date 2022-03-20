Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hakimlere 'Gezi davası' çağrısı

20 Mart 2022 Pazar, 23:26

Osman Kavala'nın tutukluluğunun devam ettiği Gezi davasında pazartesi günü karar duruşması gerçekleştirilecek.

Gezi eylemlerinin yargılandığı davada kamuoyunda Kavala'nın serbest bırakılması talep edilirken, iktidarın yargıya müdahale ettiği iddiaları hala tartışılıyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN PAYLAŞIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Gezi’de doğayı, yaşamı, bu güzel ülkeyi savundu gençlerimiz. Şimdi onlara karşı açılan davanın karar aşamasına gelindi. Hakimler hiçbir siyasi baskıya boyun eğmemeli, yargının yüzüne kara çalmamalıdır. Talimatla değil, özgür iradenizle karar verin!" ifadelerini kullandı.