Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "helalleşme" kararı: "Yolculuğa çıkıyorum"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı bir video ile 'helalleşme' kararı aldığını duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video yayınladı. Yayınlanan videoda 'helalleşme' kararı aldığını belirten Kılıçdaroğlu, bunun içini "yolculuğuna çıkma kararı aldım" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun, "Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım..." notuyla paylaştığı video şöyle:
Ben ömrümde, ülkemizde nefreti ve sevgiyi gördüm. Artık sevgi kazansın istiyorum. Ülkemizin iyileşmeye, helalleşmeye ihtiyacı var. Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım... pic.twitter.com/doAjSLrkh3— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 13, 2021
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