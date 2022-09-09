Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kraliçe Elizabeth mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabında bugün bir taziye mesajı yayınladı.
Kılıçdaroğlu, “Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun, Türkçe ve İngilizce olarak yayınladığı mesaj şöyle:
- Kraliçe 2. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum.
- It is with sadness that I learned the passing away of Queen Elizabeth II. I commemorate this outstanding person of state and duty, who witnessed many historical events and transformations worldwide and worked until the last days of her life. I extend my condolences to the Royal Family and the people of the United Kingdom.
Kraliçe II. Elizabeth’in vefatını üzüntüyle öğrendim. Yaşamının son gününe kadar çalışan, nice tarih olayına ve dünyadaki değişimlere tanık olan değerli devlet insanını saygıyla anıyor, Kraliyet Ailesi ile Birleşik Krallık halkına başsağlığı diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 8, 2022
Video Haberler
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
- Antalya’da kayboldu, Mersin’de bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Sigaraya büyük zam geldi
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- İstanbul'da bir haftada iki mevsim yaşanacak
- Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na şikayet
- Davada tutuklu sanık kalmamasına çok sert tepki
- Mafya için siyaset, siyaset için mafya
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- AKP ve MHP'ye kötü haber...