Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

Yayınlanma: 31.12.2024 - 19:41

Güncelleme: 31.12.2024 - 19:41

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni yıl mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu şunları yazdı:

"2025, ülkemizin hak ettiği adaleti, huzuru ve refahı birlikte güçlendireceğimiz bir yıl olacak. Emeğiyle geçinen işçiden gençlerin hayallerine, kadınların hak arayışından çiftçimizin toprağına, hepimizin taleplerine yanıt verecek bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Ortak değerlerimizle güçlenen, birliğimizi pekiştiren bu yürüyüş, hepimizin emeğiyle daha sağlam bir şekilde sürecek.

Geçmişte yaşanan zorlukları geride bırakırken, geleceği hep birlikte inşa ediyoruz. Hepimizin farklı hikâyeleri var ama özlemimiz aynı: Adil, eşit ve onurlu bir yaşam. Bu özlem, dayanışmamızla gerçek olacak.

Umudumuzu hep canlı tutalım, kardeşliğimizi ve birliğimizi her koşulda koruyalım. Unutmayalım ki bu ülkenin kaderi hepimizin ortak ellerinde şekilleniyor.

Huzurlu, adil ve umut dolu bir yıl diliyorum."