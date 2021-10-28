Kemal Özkiraz hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, hakkında yakalama kararı çıkarıldığını ve emniyete gittiğinde 1 saat gözaltında tutulduğunu belirtti.
Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.
Gittiği emniyette 1 saat gözaltında tutulduğunu belirten Özkiraz, şu açıklamayı yaptı:
"Bugün emniyetten aradılar. Bir duruşmaya gitmediğim için yakalama çıkmış. Davet ettiler, gittim, adliye nezaretinde 1 saatlik bir nezarethane maceramız daha oldu. Polisler, sağ olsunlar gerçekten çok nezaketli ve çok hızlılardı."
Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Özkiraz, söz konusu kararın Eskişehir'deki bir duruşmaya katılmadığı için çıkarıldığını söyleyerek, "Önemli bir durum değildi" dedi.
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