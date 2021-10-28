Kemal Özkiraz hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hakkında yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Gittiği emniyette 1 saat gözaltında tutulduğunu belirten Özkiraz, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün emniyetten aradılar. Bir duruşmaya gitmediğim için yakalama çıkmış. Davet ettiler, gittim, adliye nezaretinde 1 saatlik bir nezarethane maceramız daha oldu. Polisler, sağ olsunlar gerçekten çok nezaketli ve çok hızlılardı."