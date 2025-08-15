Kemalist Aydınlanma Derneği'nden Diyanet'in cuma hutbesine tepki: 'Sıfatı Cumhuriyet olan savcıları göreve çağırıyoruz'

Kemalist Aydınlanma Derneği Sözcüsü Buket Müftüoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün tüm camilerde okutulan ve "Kişinin, kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır. Arazi sınırlarını ihlal ederek başkasının mülkünü gasp etmek, asılsız gerekçelerle insanların mallarına el koymak, yalan beyanlarla insanları mağdur etmek ateşten gömlek giymektir" ifadelerinin yer aldığı hutbeye tepki gösterdi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ FETVALARLA MI YÖNETİLECEK?"

Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nı işgal eden kişinin yasalara karşı suç işlediğini belirten Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk ve Mahmut Esat Bozkurt öncülüğünde, TBMM'nin yasalaştırdığı Medeni Kanunla mı yoksa Ali Erbaş'ın fetvalarıyla mı yönetilecektir? Ülkemizin gerçek beka sorunu budur. Cumhuriyet, laiklik ve demokrasiye inançla bağlı yurttaşlar, kadını ikinci sınıf hatta parya olarak gören gericilere teslim olmayacaklardır.

"SAVCILARI GÖREVE ÇAĞRIYORUZ"

Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı’nı işgal eden kişi yasalara karşı suç işlemektedir. Sıfatı Cumhuriyet olan savcıları göreve çağırıyoruz."