Kemalpaşa Belediyesi asfalt üretim tesisi kuruyor

04 Ekim 2022 Salı, 16:06

Kemalpaşa Belediyesi tarafından Fen İşleri Müdürlüğü’nün Armutlu Mahallesi’nde bulunan şantiye alanına Asfalt Emülsiyon Üretim Tesisi kuruluyor. 26 Eylül tarihinde başlayan kurulum çalışmalarının, Ekim ayı içerisinde bitirilmesi planlanırken, son teknoloji sathi kaplama aracı belediye bünyesine kazandırılacak. Bu yıl içinde faaliyete başlayacak olan Asfalt Üretim Tesisi ile Kemalpaşa’nın tüm kırsal mahalle yollarının asfaltlanması planlanıyor.

3.5 MİLYONA MAL OLACAK

Kemalpaşa’nın Mahallelerinde ihtiyaç duyulan asfaltlama ve yama çalışmalarını hızlandırmak amacı ile kurulan Asfalt İşleme Tesisi yaklaşık 3.5 milyon liraya mal olacak. Ayda 4.5 km asfalt serim kapasitesi, 10 kişilik personel kadrosu ile Kemalpaşa’da tüm yol problemleri kökten çözüme kavuşturulacak.

KEMALPAŞA’DA YOL PROBLEMİ KALMAYACAK.

Gerçekleştirdikleri tüm yatırımların vatandaşların tamamına dokunduğunu ifade eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, ‘’ Kemalpaşa’nın bugüne kadar hiç sahip olmadığı bir yatırımı belediyemize kazandırdığımız için mutluyuz. Kemalpaşa’da artık yol diye bir problem kalmayacağına inanıyorum. Görev süremizin başında ilçemizin ihtiyaç duyduğu önemli altyapı yatırımlarını İzmir Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle tamamladık. Hızlı bir şekilde üst yapı çalışmaları başladı ancak pandemi ve ekonomik kriz kaynaklı aksamalar yaşanıyor elbette. Biz de üreten ve mevcut kaynaklarıyla sürekli olarak güçlenen bir kent olma vizyonumuz doğrultusunda Asfalt Üretim Tesisi’ni hayata geçiriyoruz. Hayırlı olsun.’’ dedi.