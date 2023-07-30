Güzelbahçe ve Kemalpaşa'da orman yangını

Yayınlanma: 30.07.2023 - 12:44

Güncelleme: 30.07.2023 - 13:03

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin Kale mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenden saat 12.01 sıraların orman yangını çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saat 12.14 sıralarında 2 uçak 4 helikopter, 13 arazöz 3 su ikmal aracı ve 2 dozer ile alevlere müdahale etti.

Yerleşim yerine oldukça yakın olan yangınla mücadele sürüyor.

BİR YANGIN DA GÜZELBAHÇE ÇIKTI

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü; saat 12.31 sıralarında da Güzelbahçe'nin Yaka mahallesinde orman yangını çıktığını ve 4 uçak 5 helikopter, 22 arazöz 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale edildiğini bildirdi.