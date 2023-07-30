Güzelbahçe ve Kemalpaşa'da orman yangını
İzmir'in Kemalpaşa ve Güzelbahçe ilçelerinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinin Kale mahallesinde henüz bilinmeyen bir nedenden saat 12.01 sıraların orman yangını çıktı. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler saat 12.14 sıralarında 2 uçak 4 helikopter, 13 arazöz 3 su ikmal aracı ve 2 dozer ile alevlere müdahale etti.
Yerleşim yerine oldukça yakın olan yangınla mücadele sürüyor.
BİR YANGIN DA GÜZELBAHÇE ÇIKTI
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü; saat 12.31 sıralarında da Güzelbahçe'nin Yaka mahallesinde orman yangını çıktığını ve 4 uçak 5 helikopter, 22 arazöz 5 su ikmal aracı ve 3 dozer ile müdahale edildiğini bildirdi.
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