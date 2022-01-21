Kemeraltı’nın son teneke ustası

21 Ocak 2022 Cuma, 06:56

Şimdilerde manavların ve balıkçıların yer aldığı eski tenekeciler sokağında 65 yıldır faaliyet gösteren ve atölyede çalışmaya devam eden Taş, geçmişteki hareketli günlerini mumla arıyor.

Bundan yıllar önce kazan, kova, soba, soba borusu üreten şimdilerde ise mangal, mutfak gereçleri ve bahçe malzemeleri satarak ancak günü kurtaran Taş, yıllarını verdiği tezgâhının başından tutkusuna sahip çıkmak adına ayrılmıyor, geçmişine dört elle sarılıyor. Sağlığı izin verdikçe tezgâhının başında olacağını ifade eden Taş, yaptıkları zanaatın bitmesinden çok gençlerin ilgisizliğinden dertli.

Oğullarının zamanın gereklerine uyarak soba ve şömine ustalığına başladığını ve kendisinden sonra işini devralacak kimse bulunmadığını ifade eden Taş, “Şimdiki gençler, çıraklık yapmak için yanıma geldiğinde önce kaç para vereceksin diye soruyor. Kimse bir iş öğrenip de ustalaşmanın peşinde değil. 10 yaşında ilkokuldayken babamın yanında başladığım bu işe sağlığım elverdiği müddetçe sahip çıkacağım.Aslında bir iş yapmıyorum, zanaat yerine getiriyorum” dedi.

Eskisi gibi gelip ziyaret eden olmadığını da ifade eden Taş, “Eskiden çamaşır makineleri, doğalgaz, ocak, çamaşır makineleri, şimdiki gibi imkânlar yoktu. Burada onlarca bakırcı, tenekeci dükkânı vardı. Şimdi tek başıma ben kaldım. Yerine getirdiğim iş artık kaybolan meslekler arasında yer alıyor. İşimi devredeceğim kimse yok. Bu meslek de benimle birlikte kaybolup gideceği için üzgünüm” diyerek sözlerini noktaladı.