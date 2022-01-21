Kemeraltı’nın son teneke ustası
75 yaşındaki Sakıp Taş, gelişen teknoloji ve zamana yenik düşünce kapanıp giden tenekeci ve bakırcı esnafından İzmir'in tarihi Kemeraltı çarşısında kalan son meslek erbabı.
Şimdilerde manavların ve balıkçıların yer aldığı eski tenekeciler sokağında 65 yıldır faaliyet gösteren ve atölyede çalışmaya devam eden Taş, geçmişteki hareketli günlerini mumla arıyor.
Bundan yıllar önce kazan, kova, soba, soba borusu üreten şimdilerde ise mangal, mutfak gereçleri ve bahçe malzemeleri satarak ancak günü kurtaran Taş, yıllarını verdiği tezgâhının başından tutkusuna sahip çıkmak adına ayrılmıyor, geçmişine dört elle sarılıyor. Sağlığı izin verdikçe tezgâhının başında olacağını ifade eden Taş, yaptıkları zanaatın bitmesinden çok gençlerin ilgisizliğinden dertli.
Oğullarının zamanın gereklerine uyarak soba ve şömine ustalığına başladığını ve kendisinden sonra işini devralacak kimse bulunmadığını ifade eden Taş, “Şimdiki gençler, çıraklık yapmak için yanıma geldiğinde önce kaç para vereceksin diye soruyor. Kimse bir iş öğrenip de ustalaşmanın peşinde değil. 10 yaşında ilkokuldayken babamın yanında başladığım bu işe sağlığım elverdiği müddetçe sahip çıkacağım.Aslında bir iş yapmıyorum, zanaat yerine getiriyorum” dedi.
Eskisi gibi gelip ziyaret eden olmadığını da ifade eden Taş, “Eskiden çamaşır makineleri, doğalgaz, ocak, çamaşır makineleri, şimdiki gibi imkânlar yoktu. Burada onlarca bakırcı, tenekeci dükkânı vardı. Şimdi tek başıma ben kaldım. Yerine getirdiğim iş artık kaybolan meslekler arasında yer alıyor. İşimi devredeceğim kimse yok. Bu meslek de benimle birlikte kaybolup gideceği için üzgünüm” diyerek sözlerini noktaladı.
Video Haberler
- Arnavutluk Başbakanı bozuldu
- 15 saattir aç susuz bekliyorlar
- Hamile hemşireyi darbetmişlerdi: Görüntüler ortaya çıktı
- A Haber yayınında skandal
- Dünyanın en derin kanyonundan kar manzaraları
- Kağıthane'de feci olay: Döverek metrelerce sürükleyip...
- Tantunicide skandal görüntüler
- 'AKP'liyim, açım' dedi; salondan atıldı
- Türkiye bunu da gördü
- Akaryakıt zammından sonra yurttaşlar isyanda
En Çok Okunan Haberler
- Kemeraltı’nın son teneke ustası
- 57 yılda yaklaşık 8 bin engellinin yaşamına dokundu
- Salgında tsunami etkisi
- Danışma merkezi Bucalı kadınlara umut oldu
- Çiğli’nin ilk oyuncak kütüphanesi açıldı
- Haluk Bilginer o paylaşıma isyan etti!
- Kadıköy’de İsmail Kartal’a büyük destek
- AKM’den elinizi çekin
- Karaburun ‘mis kokulu festivale’ hazır
- 4 milyarlık projeye 3 bİn lira