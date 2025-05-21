Kemerburgaz, Kaş ve Çankaya’da araziler satışa çıkarıldı

Resmi Gazete'de bugün önemli satış ilanları yer aldı. İlanlarda Türkiye'nin özellikle turizm anlamında kıymetli olan bölgelerindeki 34 taşınmazın satılacağı bildirildi.

Duyuru, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından yapıldı. İlana göre satışa çıkarılan araziler Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Maliye Hâzinesi'ne ait. İstanbul'a bağlı Kemerburgaz, Antalya'da Kaş ve Ankara'da Çankaya gibi değerli bölgelerde bulunan taşınmazlar özelleştirilerek satışa çıkarıldı.

Özelliştirme kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece taşınmazlar varlık satışı yöntemiyle satılacak. Satış işlemleri en geç 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak.

İlanda, satışlardan elde edilecek gelirlerin, mülkiyeti Hazine'ye ait olanlar hariç olmak üzere, öncelikle 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerdeki yapıların onarım, güçlendirme ve yeniden inşası için kullanılacak.

SORUMLULUK KGM'DE

Gelirler ayrıca, devlet ve il yollarının yapımı, bakımı ve kamulaştırılması hizmetlerinde harcanacak.

Öte yandan özelleştirme sürecinde bu arsalarla ilgili sorumluluk ve haklar KGM'de olacak. Süreç tamamlananan kadar KGM, bu taşınmazların ve üzerlerindeki yapıların her türden bakım, onarım ve işletilmesinden sorumlu olacak. Bu süreçteki tüm gelirler de kurumun hesabına yazılacak.