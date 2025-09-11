Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahiplerinin de aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi. Holding bünyesindeki bazı şirketlere ve malvarlıklarına el konuldu. Peki, Kenan Tekdağ kimdir? Kenan Tekdağ neden gözaltına alındı? İşte ayrıntılar...

KENAN TEKDAĞ KİMDİR?

Mehmet Kenan Tekdağ, 1956 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Kenan Tekdağ, evli ve üç çocuk babasıdır.

KENAN TEKDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Küçükçekmece Başsavcılığı, Can Holding sahipleri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verdi.

Soruşturmanın; 'suç örgütü kurmak', 'kaçakçılık', 'dolandırıcılık' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlamasıyla başlatıldığı aktarıldı.

Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV başta olmak üzere bazı şirketlere ve malvarlıklarına el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildiği ve şirketlerde aramaların devam ettiği kaydedildi.