Kendi elleriyle uğurladı: Özgür Özel'den Ferdi Zeyrek'e veda paylaşımı

Evinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, on binlerce kişinin gözyaşları ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da cenaze törenine, define ve taziyeye katılanlara X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla teşekkür etti.

Özel'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bugün Manisa; dualarla, karanfillerle, gözyaşlarıyla uğurladı evladını. Türkiye’nin dört bir yanında gelen vatandaşlarımızla, on binlerce hemşehrimizle omuz omuza; duruşuyla, çalışkanlığıyla, herkesin sevgisini kazanan Başkanımız Ferdi Zeyrek’e veda ettik. Canımız Ferdimizi son yolculuğunda yalnız bırakmayan, acımızı paylaşan, gelemese de dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Nurlar içinde yat kardeşim."

"ÇOK ERKEN KAYBETTİK"

Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in defninde yaptığı konuşmada da, şunları söyledi:

"Tüm siyasi partilerin liderleri hem geçmiş olsun diye aradılar hem de taziye için ulaştılar, ulaşmaya çalıştılar. Hepsinden Allah razı olsun. Biz hep Manisa'nın bambaşka bir yer olduğunu, Tarzan'ıyla başka bir yer olduğunu, insanıyla başka bir yer olduğunu, doğal sevgisini, insan sevgisini siyaset yapış biçimiyle başka bir yer olduğunu hep söylerdik, hep söyledik. Bunu bütün siyasi partiler ve içine alarak söylüyorum. Bugün de Ferdi Zeyrek başkanımın cenazesinde ortaya çıkan tablo, hem onun şahsının herkesin gönlüne dokunmuş olması hem de dokunulmuş bu gönüllerin hepsinin buna yine sevgiyle cevap vermiş olması bunun en iyi örneğidir. Herkesten allah razı olsun. Biz Ferdi başkanı çok erken kaybettik. İnanın ailesi kaybetti, partisi kaybetti ama Manisa kaybetti, Türkiye kaybetti. Allah onun gibi değerli ailesine, vatanımıza, milletimize hep bahşetsin. Hep var etsin. Ruhu şad olsun. Biz hepinizden razıyız. Bir kez daha hepiniz hakkınızı helal edin."

Zeyrek'in defnedileceği mezarlığa cenaze aracıyla gelen Özgür Özel, "çocukluk arkadaşım" dediği Ferdi Zeyrek'i, son yolculuğuna, mezarlığa girerek, kendi elleriyle uğurladı.





TAZİYELER KABUL EDİLDİ

Evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, son yolculuğuna uğurlanmasının ardından taziyeler, Fatih Sergi Salonu’nda kabul ediliyor.

Taziye sırasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek’e, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Özel’in eşi Didem Özel ile CHP’nin Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen ve Selma Aliye Kavaf eşlik etti.

Taziyeye, Manisalı yüzlerce vatandaşın yanı sıra birçok siyasi partiden isim de katıldı. CHP’nin tüm büyükşehir belediye başkanlarıyla il ve ilçe belediye başkanlarının bazıları da taziyede bulundu.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da Özel ve Zeyrek’in ailesine taziyede bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Vali Özkan taziyesinin ardından Özel ve Nurcan Zeyrek’i, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile telefonda görüştürdü.

CHP Lideri Özel’in annesi ve babası da taziyeye katılanlar arasında yer aldı.

Taziye kabulü yarın ve perşembe günü de aynı yerde devam edecek. CHP Genel Başkanı Özel, üç gün boyunca taziyeleri Manisa’da kabul edecek. Taziye programının yarın saat 13.30’da başlaması planlanıyor.