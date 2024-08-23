Kendilerini 'avukat' olarak tanıtan 2 şahıs tutuklandı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 17:04

Güncelleme: 23.08.2024 - 17:05

Isparta’da Z.B isimli vatandaş kendisini telefon ile arayıp avukat olarak tanıtan şüpheli şahsın yönlendirmeleriyle banka hesaplarından 121 bin TL parasını başka banka hesaplarına transfer etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş şikayette bulundu.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince dolandırılan vatandaşa ait paranın gitmiş olduğu şüpheli hesap hareketleri üzerinden yapılan detaylı çalışma sonucu olayın şüphelilerinin Y.C.C. ve M.D. isimli şahıslar olduğu ve bu şahısların Diyarbakır ve Mersin’de ikamet ettikleri tespit edildi.

Şüpheli şahısların yakalanması amacıyla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Mersin İl Jandarma Komutanlığı birimleri ile yapılan koordineli çalışma sonrası 20 Ağustos günü şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.