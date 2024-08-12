Isparta'da kamyonla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 12.08.2024 - 16:57

Güncelleme: 12.08.2024 - 16:57

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Ş.Ş'nin (29) kullandığı 32 EZ 0800 plakalı kamyon, Balkırı köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 32 ADM 808 plakalı motosikletle çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada motosikletteki Z.T.G (14) kaza yerinde, Y.Y.G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.