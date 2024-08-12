Isparta'da kamyonla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti

Isparta'da kamyonla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 16:57
Isparta'da kamyonla motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü.

Ş.Ş'nin (29) kullandığı 32 EZ 0800 plakalı kamyon, Balkırı köyü mevkisinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 32 ADM 808 plakalı motosikletle çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada motosikletteki Z.T.G (14) kaza yerinde, Y.Y.G. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.


Isparta haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Siverek’te itfaiye aracı kaza yaptı: 3 itfaiye eri yaralı

Siverek’te itfaiye aracı kaza yaptı: 3 itfaiye eri yaralı
Antalya'da feci kaza... Otomobilin çarptığı İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti

Antalya'da feci kaza... Otomobilin çarptığı İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti
Ankara'daki feci kazaya ait son görüntüler ortaya çıktı

Ankara'daki feci kazaya ait son görüntüler ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler