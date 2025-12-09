Kendilerini polis olarak tanıttılar: Milyonluk vurgun yaptılar

Isparta'da kendilerini polis olarak tanıtarak 2 vatandaşla telefonla irtibat kuran ve çeşitli hesaplara toplam 1 milyon 962 bin TL gönderten, ardından mağdurların evlerini satıp elde ettikleri parayı 70 bin 472 dolar olarak teslim almalarını sağlayan dolandırıcılar, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nün titiz çalışmasıyla yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında 3 şüphelinin İstanbul'dan araçla Isparta'ya geldiğini tespit etti.

Şüphelilerin bulunduğu araç, 6 Aralık Cumartesi günü düzenlenen operasyonla durdurularak ele geçirildi. Araçta ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 5 adet cep telefonu ve dolandırıcılık sonucu elde edildiği değerlendirilen 70 bin 472 dolar ele geçirildi.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından 7 Aralık Pazar günü adliyeye sevk edildi.

Adli mercilerce tutuklanan şüpheliler cezaevine teslim edildi.