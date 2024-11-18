Kendilerini uyaran polislere saldırdılar
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, Sanayi Sitesi'ndeki bir işyerinin kapatılması uyarısına uymayan 3 şahıs, polis ekiplerine saldırarak arbede çıkardı. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, polisle şüpheliler arasındaki çatışma anbean kaydedildi.
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde Sanayi Sitesi’nde bulunan işyerinin kapatılması uyarısına uymayan 3 şahıs, polis ekiplerine saldırırken, olay sonrası gözaltına alınan 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis ekipleri ve şüpheliler arasında yaşanan arbede, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Gerişburnu Mahallesi’ndeki Sanayi Sitesi’nde bulunan bir işyerinde gece geç saatlerde gürültü olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İşyerinin kapatılması uyarısına uymayan 3 kişi polis ekipleriyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Ekiplere mukavemet uygulayan kişiler, olay sonrasında gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Görüntülerde, şahısların polis ekiplerine saldırdığı ve sonrasından yaşanan arbede yer alıyor.
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