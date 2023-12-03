Kendini kaçırılmış gibi gösterip fidye isteyen genci babası yakalattı
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir kişi, kendini kaçırılmış gibi gösterip babasından fidye istedi. Babasının şikayeti üzerine yakalanan şahıs, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Çorlu ilçesinde yaşayan N.A., oğlu E.A.’ya telefonla ulaşamaması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp müracaatında bulundu. Daha sonra evine giden baba N.A., kapıyı açtığında "Ergene ilçesindeki Sağlık Mahallesi pazar yerine 300 bin lira getirip bırakmazsanız oğlunuzu öldüreceğiz" yazılı notla karşılaştı. N.A., yine emniyete giderek yaşananları anlattı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında baba N.A. tarafından adrese para bırakıldı. Polis ve baba beklerken şok eden bir durum daha yaşandı. Bırakılan parayı şahsın oğlu E.A. almaya geldi. Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan E.A.’nın ifadesinde, “Borçlarım vardı, ödeyemiyordum, evden kaçtım. Hazırladığım notu kapının altından ben attım. Parayı alınca borçlarımı ödeyecektim” dediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinden sonra ‘suç uydurma’ suçundan adliyeye sevk edilen E.A., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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