Kendisine 'Mesih' diyen Mezarcı Noel'i kutladı
Mesih olduğunu iddia eden, Eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, Noel'i kutladı.
Yeniden Refah Partisi eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, 2000’lerin başında kendisini “Mesih” olarak ilan etmişti. Bir süredir dini kurallarla ilgili paylaşımlar yapan ve yasakları kaldırdığını söyleyen Mezarcı bu kez de Noel'i doğum günü olarak kutladı.
Hasan Mezarcı, Twitter hesabından da "Noelimiz kutlu olsun.. Mutlu Noeller" paylaşımı yaptı.
Noelimiz kutlu olsun.. Mutlu Noeller ???????? pic.twitter.com/oxrTukrLQJ— MESİH (@hasanmez18) December 25, 2022
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