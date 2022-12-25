Kendisine 'Mesih' diyen Mezarcı Noel'i kutladı

Mesih olduğunu iddia eden, Eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, Noel'i kutladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Aralık 2022 Pazar, 21:17
Kendisine 'Mesih' diyen Mezarcı Noel'i kutladı
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Yeniden Refah Partisi eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, 2000’lerin başında kendisini  “Mesih” olarak ilan etmişti. Bir süredir dini kurallarla ilgili paylaşımlar yapan ve yasakları kaldırdığını söyleyen Mezarcı bu kez de Noel'i doğum günü olarak kutladı.

Hasan Mezarcı, Twitter hesabından da "Noelimiz kutlu olsun.. Mutlu Noeller" paylaşımı yaptı.


Noel Hasan Mezarcı

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