Kendisine 'Mesih' diyen Mezarcı Noel'i kutladı

25 Aralık 2022 Pazar, 21:17

Yeniden Refah Partisi eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı, 2000’lerin başında kendisini “Mesih” olarak ilan etmişti. Bir süredir dini kurallarla ilgili paylaşımlar yapan ve yasakları kaldırdığını söyleyen Mezarcı bu kez de Noel'i doğum günü olarak kutladı.

Hasan Mezarcı, Twitter hesabından da "Noelimiz kutlu olsun.. Mutlu Noeller" paylaşımı yaptı.