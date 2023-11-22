Kendisini darbeden kişiyi bacaklarından vurdu!

Yayınlanma: 22.11.2023 - 12:42

Güncelleme: 22.11.2023 - 12:42

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde dün saat 21.00 sıralarında silahlı bir saldırı olayı meydana geldi.

İddiaya göre, 19 Kasım’da husumetlisi T.O. (17) ve arkadaşları tarafından darbedilen B.S. (19), dün gece T.O.’yu Akagündüz Caddesi'nde pompalı tüfekle her iki bacağından vurarak yaraladı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.