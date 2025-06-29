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Kene can almaya devam ediyor... 30 yaşındaki Uğur Uymaz hayatını kaybetti

Kene can almaya devam ediyor... 30 yaşındaki Uğur Uymaz hayatını kaybetti

29.06.2025 10:19:00
Güncellenme:
DHA
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Kene can almaya devam ediyor... 30 yaşındaki Uğur Uymaz hayatını kaybetti

Sivas'ta vücuduna kene yapışması sonucu rahatsızlanıp, kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan 30 yaşındaki Uğur Uymaz hayatını kaybetti.

Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Uğur Uymaz'ın vücuduna 4 gün önce kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Uymaz, yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Uymaz, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


KURTARILAMADI

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi altına alınan Uymaz, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Bekar olan Uymaz'ın cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü. 

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