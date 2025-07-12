Kene kabusu devam ediyor... KKKA'dan can kaybı 11'e yükseldi!

Sivas'ta kene kabusu sürüyor. Son olarak Merkez ilçeye bağlı Gülpinar köyünde ikamet eden H.A. (59) kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayvancılıkla uğraşan H.A.'nın 1 ay önce omzuna yapışan keneyi bir sağlık kuruluşunda çıkarttırdığı, ancak daha sonra rahatsızlandığı öğrenildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'nde KKKA tanısı konulan H.A., 1 ay süren tedaviye yanıt veremedi ve geçen gün yaşamını yitirdi. İki çocuk babası H.A.'nın cenazesi bugün ailesine teslim edildi.

Bu yıl mart ayından itibaren kene yapışması sonucu ortaya çıkan KKKA nedeniyle Sivas'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.