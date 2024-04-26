Kenevir sularken suçüstü yakalandılar

Aydın’da iki şahıs ektikleri kenevirleri sularken jandarma suçüstü yakaladı. Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

İHA
Yayınlanma: 26.04.2024 - 11:17
Kenevir sularken suçüstü yakalandılar
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Aydın’ın Germencik ilçesinde iki şahıs dere yatağına ektikleri kenevir bitkilerini sularken jandarma tarafından suçüstü yakalandılar.

Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik faaliyetler devam ediyor.

Balatçık Mahallesi’nde arazide dere yatağına kenevir bitkisi ekimi yapan M.Y. ve U.A. isimli şüpheli şahıslar ektikleri 20 kök kenevir bitkisini sularken suçüstü yakalandı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

 


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