Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü hizmete girdi

Yayınlanma: 04.12.2024 - 11:05

Güncelleme: 04.12.2024 - 11:05

Efes Selçuk Belediyesi, Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, öğrencilere ücretsiz öğle yemeği verme hizmetine başladı. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in yemek servisi yaptığı otobüsün önünde öğrenciler uzun kuyruk oluşturdu. Liselerin bulunduğu alanda otobüs şeklinde konuşlanan Kent Lokantası Öğrenci Otobüsünde öğrenciler, her gün belirlenen bir menüye küçük bir ücret karşılığında ulaşabiliyorlar.

Derinleşen yoksulluğun en çok etkilediği kesimler arasında yer alan öğrencilerin, eğitimlerine sağlıklı beslenerek devam edebilmeleri amacıyla hayata geçirilen Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü, hizmete girdiği ilk günde öğrenciler tarafından büyük bir memnuniyet ile karşılandı. Menülerin çok lezzetli ve doyurucu olduğunu belirten öğrenciler, Başkan Sengel’e teşekkür ettiler. Öğrencilerin yanı sıra veliler ve vatandaşlar da öğrencilere sunulan öğle yemeği hizmetinden memnun olduklarını dile getirdiler.

HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN

Hiçbir ekonomik zorluğun, çocukların sağlıklı gelişimleri ve eğitim hayatlarına etkisine izin vermeyeceklerini belirten Sengel, “Kent Lokantası Öğrenci Otobüsü ile kendi bütçemize göre yepyeni bir alan yarattık ve Kent Lokantası’nın sadece öğrencilere hizmet eden kısmındayız. Onların sevecekleri yiyecekler var ve burası çok eğlenceli. Sıra, kuyruk, efsane kalabalık ama her şeyden önce çocuklar mutlu. Biz her şeye rağmen çocuklarımızın hiçbir şeyden mahrum kalmaması için çalışacağız” dedi.

Çocukların eğitim hayatının her aşamasında yanında olmak için çabaladıklarını belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, “Efes Selçuk’ta birçok öğrenci sağlıklı öğünlere ulaşma konusunda zorlanabiliyor. Biz 2019 yılından bu yana merkezden uzakta ikamet eden öğrencilerimize ulaşım desteği sağlayarak okullarına ücretsiz ulaşımlarını sağlıyoruz. Ulaşım kadar beslenme de eğitim gören bir öğrenci için elzem. Bu konuda da hızlı bir çözüm hayata geçirmeyi bir süredir düşünüyorduk. Kent Lokantası Öğrenci Otobüsümüzü, Meryem Ana Evi nöbetimizi devam ederken, direnmek biraz da sorumluluğunu taşıdığımız kentin çocuklarına, gençlerine hizmet etmektir düşüncesiyle hayata geçirdik. Afiyet olsun çocuklar, gençler. Gücümüzü en çok sizin için zorlayacağız” dedi. Emekli Öğretmen Sunay Kılınç, bir eğitimci olarak uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ben bir emekli öğretmenim. Belediyemizin böyle bir uygulamada bulunması beni o kadar memnun etti ki. Geçerken gördüm ve karşılaştığım öğrencileri buraya gönderdim. Çok duygulandım, hatta gözlerim doldu. Tebrik ve teşekkür ediyorum” diye konuştu.