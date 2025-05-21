'Kent uzlaşısı' davasında tutukluluğa devam kararı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aydın, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen, Beyoğlu Belediye Başkan Danışmanı İkbal Polat ve avukatları hazır bulundu.

Duruşma salonuna, her sanığın üç avukatı ve iki yakını alındı. Basın ve diğer izleyiciler ise duruşmanın görüldüğü salonunun karşısında bulunan diğer mahkeme salonundan SEGBİS aracılığıyla duruşmayı takip etti.

Tutuklu 10 ismin yargılandığı duruşma ertelendi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Duruşma 18 Eylül'e ertelendi.