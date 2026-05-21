'Kent uzlaşısı' davasında yeni gelişme: Reddi hakim talebinde bulunuldu

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında yapılan “Türkiye İttifakı/Kent Uzlaşısı” ittifakıyla ilgili açılan 10 sanıklı davanın beşinci duruşması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sabah saatlerinde yapıldı.

Önceki duruşmalarda; tutuklu yargılanan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, tahliye edilmişti. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen’in ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.

Bu sabahki duruşmada sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti talebi reddederek itiraz süresi verdi ve duruşmayı 7 Ekim'e erteledi.

ÖZGÜR ÇELİK ÇAĞLAYAN'DA

Duruşmanın devam ettiği saatlerde bir başka gelişme yaşandı. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında İBB iştiraki, Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 60 kişi sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'da bulunan istanbul Adliyesi'ne sevk edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de gelişmeleri izlemek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

"İSTANBUL'A, HALKA HİZMET EDEN İNSANLAR EMNİYET-ADLİYE-SİLİVRİ ZİNDANI ÜÇGENİNE SIKIŞTIRILIYOR"

Hem "Kent Uzlaşısı" davası hem de sevkleri izlemek üzere adliyede bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de sürece ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi. Özer şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Çağlayan Adliyesinde çeşitli ilçelerden meclis üyelerinin yargılandığı Kent Uzlaşısı davasının karar duruşması için arkadaşlarımızla dayanışma adına Çağlayan Adliyesindeydik. Dava, reddi hakim talebi akabinde 7 Ekime ertelendi. Ardından İBB Boğaziçi Yönetimi operasyonu sonrası adliyeye getirilen onlarca insanın savcılık sürecini İl Başkanımız Özgür Çelik ile birlikte takip ettik. İki yıldır, İstanbula, İstanbulun ilçelerine hizmet eden insanlar Vatan Emniyet, Adliye koridorları ve Silivri zindanı üçgenine sıkıştırılarak halka hizmet etmekten alıkonuluyorlar, bilgileri, birikimleri, emekleri heba ediliyor... Türkiye’nin bir an önce tüm kurum ve kurallarıyla hukuk ve demokrasi yolunda ilerlemesi, barışın en hızlı şekilde tesis edilmesi en büyük dileğimizdir"