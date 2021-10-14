Kenya'da çocukları öldürüp kanlarını emen 'Vampir' seri katil hapisten kaçtı

14 Ekim 2021 Perşembe, 23:40

Kenya'da 16 yaşındayken cinayet işlemeye başlayarak 5 yılda 10 çocuğu öldüren ve aralarından bazılarının kanını emdiğini itiraf eden Masten Milimo Wanjala, geçtiğimiz Temmuz ayında başkent Nairobi'nin dışındaki Kabete bölgesinde yakalanmıştı.

VAMPİR LAKABIYLA ANILIYOR

Pek çok uluslararası gazetede 'vampir' lakabıyla anılan 20 yaşındaki Wanjala, hapisten kaçarak kayıplara karıştı. Nairobi'nin yakınlarındaki bir polis karakolunda tutulan Wanjala'nın kaçtığı, sabah saatlerinde yapılan yoklamanın ardından ortaya çıktı.

Söz konusu kaçışın gerçekleştiği saatlerde görevli olan 3 polis memuru gözaltına alınarak tutuklandı. Yetkililerin "aşırı tehlikeli" olarak tanımladığı katilin tekrar yakalanması için polis ekipleri her yerde çalışmalarına devam ediyor.



