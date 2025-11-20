Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kepçe operatörü direksiyon başında ölü bulundu

20.11.2025 00:51:00
Adıyaman’da bir kepçe operatörü, iş makinesinin direksiyonu başında ölü bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Türmüz Tepe mevkii Ahmet Hoca köyü yolu üzerinde iş makinesiyle çalışan kepçe operatörü Hasan Atlıhan (55), aracının içerisinde hareketsiz halde bulundu.

Direksiyon başında hareketsiz halde bulunan Atlıhan için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen ekipler Hasan Atlıhan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Atlıhan’ın kesin ölüm nedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgunda yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

