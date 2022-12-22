Kepenk kapatan esnaf sayısı 2022'de yüzde 20 arttı!

22 Aralık 2022 Perşembe, 09:23

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) verilerini paylaşan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, esnafın derinleşen ekonomik kriz ile baş edemediğini belirtti.

“Bu yılın ilk 11 ayında 85 bin 785, Kasım ayında ise 8 bin 951 esnaf kepenk kapattı” diyen Bekir Başevirgen, “Geçen yılın aynı döneminde bu sayı 7 bin 275, 2021 yılının toplamında ise 81 bin 159 olmuştu. Geçen yılın tamamında kepenk kapatan esnaf sayısı bu yılın 11. ayda geçilmiş oldu ve bir yılda dükkanına kilit vuranların sayısı yüzde 20 arttı. Esnafların pandemi döneminde yaşamaya başladıkları yıkım devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“HER AY 7 BİN 800 ESNAF KEPENK KAPATIYOR”

2022 yılı başından beri her ay 7 bin 800 esnafın kepenk kapattığını söyleyen Başevirgen, “Pandemi döneminin faturasını en ağır şekilde ödeyenler esnaflar oldu. Kapanmaların ardından normalleşmeye geçilmesiyle birlikte toparlanmaya çalışan esnaf ne yazık ki ayakta kalamıyor. Vatandaşın alım gücünün düşmesi nedeniyle satış yapamamak bir yana, esnafı asıl vuran elektrik ve doğalgaz faturaları ile birlikte önlenemeyen kira artışları oldu. 2022’nin başından beri her ay, maliyetlerin altından kalkamayan 7 bin 800 esnaf kepenk kapattı” diye konuştu.

“ESNAF KİRAYI KARA KARA DÜŞÜNÜYOR”

TÜİK tarafından Kasım ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, iş yerlerindeki kira artışının Aralık ayında %70,36 olarak gerçekleştiğini söyleyen Başevirgen, “İş yerlerine, konutlardaki gibi bir kira artışı sınırlaması getirilmediği için Aralık ayından itibaren esnaflar yüzde 70 oranında bir kira artışına maruz kaldı. Yani mevcut kira bedeli 5 bin lira olan esnaf yüzde 70,36’lık bir artışla 8 bin 518 lira kira ödeyecek. Yıllık ödenen kira bedeli ise 100 bin lirayı aşacak. Esnaf bir yılda bu kadar para kazanamıyor ki sadece kiraya bu parayı verebilsin” dedi.

“FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI İÇİN DÜZENLEME ŞART”

CHP’li Başevirgen, esnafların tek tek dükkanına kilit vurduğunu söyleyerek, “Yılbaşına sayılı günler kala esnafın en büyük korkusu, kira bedellerine yapılacak olan zamlar. Dükkan kiralarına gelen ve neredeyse yüzde 100’lere varan zamlarla karşı karşıya kalan esnaf, 2023 yılbaşında dükkan kiralarına yapılacak zamları da korkuyla bekliyor. Ocak 2023’te belirlenecek olan TÜFE’ye göre yapılacak zamlar mevcut koşullarda büyük zorluklara neden olacak. Esnafımız için de konutlarda olduğu gibi bir kira artışı düzenlemesi yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.