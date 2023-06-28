Kerem Bursin’den Darüşşafaka’ya destek
Darüşşafaka Cemiyeti, oyuncu Kerem Bürsin’in öğrencilerin eğitimine destek olacağını açıkladı.
Oyuncu Kerem Bürsin'in Darüşşafaka Cemiyeti'ne yaptığı bağışla öğrencilerin eğitimine destek olacak. Bürsin, Darüşşafaka tarafından yayınlanan teşekkür belgesini Instagram hesabından “Bayramımız kutlu olsun” notuyla paylaştı.
Belgede “Destekleriniz sayesinde Türkiye'nin her bölgesinden sınavla seçilmiş 1000'e yakın çocuğumuz, İstanbul'daki Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda ortaokul 1. sınıftan lise mezuniyetine kadar sekiz yıl boyunca tam burslu, yatılı, kolej seviyesinde eğitimle geleceğe hazırlanacak” ifadeleri yer aldı.
Darüşşafaka Cemiyeti, 160 yıldır annesini veya babasını kaybetmiş yetim ve öksüz çocukları hayırsever bağışlarıyla burslu okutuyor.
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