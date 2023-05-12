Kerem Kınık'ın istifasına CHP'den jet yanıt
Son dakika haberi... Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın seçimlere 2 gün kala görevinden istifa etmesine CHP'den ilk tepki geldi. CHP'li Ağbaba, "Sonra da hiç bir şey olmamış gibi seçime iki gün kala işgal ettiğiniz makamdan istifa et" dedi.
6 Şubat Kahramanmaraş depremleri sonrası çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti.
Yönetim kurulu, bugün oy birliği ile genel kurula gitme kararı aldı.
Kınık, sosyal medya hesabından "Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana tarafından yardım edici bir güç ver!" paylaşımında bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından Kınık'ın istifasının ardından paylaşımda bulundu. Ağbaba, "Onca yolsuzluğa,skandala bulaş. 155 yıllık Kızılay'ı ticarethaneye dönüştür. Yetmeyip üstüne Kızılay'ı paravan şirket gibi yıllarca kullan. Sonra da hiç bir şey olmamış gibi seçime iki gün kala işgal ettiğiniz makamdan istifa et" diye yazdı.
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