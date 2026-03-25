Kerim Sabancı'nın hayatı araştırılıyor. Ünlülere yönelik "uyuşturucu" soruşturması kapsamında Fikret Orman, Güzide Duran, Hakan ve Kerim Sabancı, Didem Soydan ile Burak Elmas'ın da aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan oyuncu Hande Erçel'in yurt dışında olduğu öğrenildi. Peki, Kerim Sabancı kimdir, kaç yaşında? Kerim Sabancı kimin oğlu? Kerim Sabancı neden gözaltına alındı?

KERİM SABANCI KİMDİR?

Kerim Sabancı, 1997 yılında doğdu. Lise eğitimini yurt dışında tamamladıktan sonra, Londra’da bulunan University of Westminster’da İşletme ve Ekonomi eğitimi aldı.

KERİM SABANCI KİMİN OĞLU?

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden olan Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı çiftinin oğlu olan Kerim Sabancı, Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı’nın kardeşidir.

KERİM SABANCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, eski manken ve sunucu Güzide Duran, model Didem Soydan, iş insanı Hakan Sabancı ve Kerim Sabancı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı